Росіяни скоротили своє угруповання в Білорусі майже в 2 рази, - ГУР

У розвідці зауважують, що зараз це зовсім інший контингент по якості, ніж був на початку агресії.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що зараз на території Білорусі знаходиться 5800 російських військових. Тижнем раніше контингент нараховував близько 11 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє “Українська правда”.

"Сьогодні на території Білорусі сухопутний компонент складає 5800 військовослужбовців. Друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію Росії, в тому числі зайшла вже на територію України. Це Луганська область. Зараз туди заходять підрозділи шостої дивізії, підрозділи територіальних військ на підготовку”, - сказав Скібіцький в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз це зовсім інший контингент по якості, ніж був на початку агресії. Наразі у Білорусі немає потужного авіаційного компонента, попри навчання. Крім того, там немає потужної ракетної компоненти, немає повітряно-десантних військ.

Скібіцький повідомив, що на даний час у Білорусі розташований один дивізіон "Іскандер", зенітно-ракетні системи С-300, С-400 та три літаки МІГ-31.

Нагадаємо, нещодавно Білорусь продовжила термін перевірки бойової готовності своїх збройних сил до 30 січня.

Раніше українська розвідка повідомила, що нагнітання теми нападу на Україну з боку Білорусі є психологічним тиском Росії. Якщо ситуація зміниться - розвідка про це повідомить.