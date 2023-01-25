За виконання завдань він розраховував отримувати від ворога до 70 тис. грн на місяць.

Служба безпеки викрила ще одного агента російського ФСБ під час спецоперації на Одещині. Поплічник ворога збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Насамперед агент намагався виявити бойові позиці української системи протиповітряної оборони. Його також цікавили точні локації місцевих об’єктів енергетики.

Зібрані дані він зберігав на флешці, яку планував передати представнику російської спецслужби. За виконання завдань він розраховував отримувати від ворога до 70 тис. грн на місяць.

Загарбники ж планували використати отриману інформацію для підготовки і здійснення ракетних ударів по українських об’єктах.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербувала ФСБ. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих.

Фото: ssu.gov.ua

Для збору розвідувальної інформації він виїжджав до різних районів Одеси та передмістя обласного центру, де здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів.

Під час обшуку у нього було иявлено флеш-носій із доказами підривної діяльності.

Фото: ssu.gov.ua

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ знешкодила мережу ворожих інтернет-агітаторів, що діяли у п'яти областях.