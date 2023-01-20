Щоб проводити інформаційні диверсії, зловмисники створили десятки спеціалізованих Телеграм-каналів та профілів у соцмережах. Опісля їхній контент "підхоплювали" пропагандистські інтернет-ресурси Росії.

Служба безпеки нейтралізувала міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агітаторів під час слідчо-оперативних дій у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській та Черкаській областях.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Щоб проводити інформаційні диверсії, зловмисники створили десятки спеціалізованих Телеграм-каналів та профілів у соцмережах. Опісля їхній контент "підхоплювали" пропагандистські інтернет-ресурси Росії.

Співробітники української спецслужби повідомили дев’ятьом особам про підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки. Під час обшуків за місцями перебування фігурантів справи виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами інформаційно-підривної діяльності.

Чотирьох ворожих агітаторів викрили на Дніпропетровщині. Зловмисники дискредитували підрозділи Сил оборони, а в коментарях під своїми публікаціями підтримували дії окупантів і виправдовували їхні воєнні злочини, зокрема ракетні удари по українських містах.

На Миколаївщині СБУ затримала очільника місцевої громадської організації ,який публічно закликав до насильницького захоплення влади в регіоні.

"Встановлено, що зловмисник був прибічником прокремлівського руху "Народовластие" і своїми діями намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку на півдні України", - розповіли в спецслужбі.

У Запорізькій області піймали двох агітаторів. Один із них закликав своїх знайомих, які переселились до Львова, не вірити українській владі та повертатись в Запоріжжя для підтримки російських окупантів. Інша зловмисниця, жителька Запоріжжя, у спілкуванні зі знайомими виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії та підтримувала "приєднання" області до складу РФ.

На Черкащині СБУ встановила ще одну проросійську пропагандистку, яка неодноразово поширювала дописи на підтримку окупантів. В "Одноклассниках" жінка розміщувала свої дописи і фото з ворожою символікою, а також репости з прокремлівських пабліків.

Піймали прихильника "русского міра" у Львові. Житель обласного центру в інтернеті популяризував ідеї роспропаганди та окупаційний режим у тимчасово захоплених районах на сході та півдні України.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

На підставі цих фактів було відкрито кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (пропаганда війни);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, на Київщині СБУ затримала росіянку за поширення ворожої пропаганди. А в Херсоні піймали колаборанта при спробі втекти на окупований берег Дніпра. Зловмисником виявився колишній посадовець розформованої державної автомобільної інспекції.