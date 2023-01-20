Окупантам не вдається запустити в роботу жоден енергоблок Запорізької АЕС, - Енергоатом

Рашисти заблокували доступ на ЗАЕС українським працівникам, не вистачає і своїх кадрів.

Російські окупанти не можуть запустити в роботу жоден енергоблок тимчасово захопленої ними Запорізької АЕС.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

У компанії зазначили - росіяни заблокували доступ станцію майже 1500 українським працівникам станції, які відмовились отримувати російські паспорти і підписувати договір із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома. Крім того, загарбникам не вистачає своїх кадрів, аби розв'язати проблему.

"Аби поліпшити власне становище, загарбники шукають для ЗАЕС "нових" атомників на території РФ та готові розселяти майбутніх працівників у націоналізовані, а точніше — примусово забрані, квартири енергодарців, які виїхали з окупованого міста", - розповіли в Енергоатомі.

У НАЕК наголосили, що запустити блоки ЗАЕС заважає і поступова "деградація спеціалізованого обладнання, яку рашисти своїм горекерівництвом спричинили через недотримання необхідного температурного режиму".

Водночас росіяни продовжують зводити навколо енергоблоків Запорізької АЕС та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива укріплення і будувати військові споруди.

"Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки. Вчергове закликаємо світове співтовариство якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодару, демілітаризувати станцію та повернути її під повний контроль України! Це врятує світ не тільки від ядерної, а й від масштабної екологічної катастрофи!", - заявили в Енергоатомі.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав главу МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі сприяти накладенню санкцій на Росатом. Натомість Гросі заявив, що створення охоронної зони навколо Запорізької АЕС відбувається "не так швидко, як очікувалося".