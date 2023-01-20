Польща може передати танки Leopard Україні без дозволу Німеччини, – речник уряду

Речник уряду Німеччини заявив, що Польща може надати Україні танки Leopard без дозволу Берліна.

Про це пише Sky News.

За його словами, офіційний запит з боку Варшави ще не надходив.

Німеччина володіє ліцензією на експорт бойового танку Leopard, тому офіційно має дозволити іншим країнам відправляти його за кордон.

Цю заяву речник зробив після того, як прем'єр-міністр Польщі заявив, що його країна може надіслати свої танки незалежно від того, чи отримає дозвіл Німеччини.

Нагадаємо, заяву про передачу Польщею Україні танків Leopard всупереч рішенню Німеччини Матеуш Моравецький зробив вчора.

Сьогодні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що одна з країн, що експлуатує танки Leopard німецького виробництва, вже офіційно запросила у Берліна дозвіл на постачання важкої бронетехніки Україні.