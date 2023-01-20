​Настав вирішальний момент у війні, і ми не відступимо, – голова Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США підтримуватимуть Україну “стільки, скільки буде потрібно”, оскільки Україна і світ перебувають у “вирішальному” моменті.

“Це вирішальний момент для України у вирішальне десятиліття для світу, тому не введіть себе в оману, ми підтримуватимемо самооборону України стільки, скільки буде потрібно”, – заявив Остін у своєму вступному слові на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Німеччині.

“Ми знаємо, що Росія залишається налаштованою на агресію та завоювання. І російські війська посилили свої жахливі атаки, вбивши багатьох невинних українців. Ми знову побачили жорстокість воєнного вибору Росії лише кілька днів тому в місті Дніпро”, – сказав він.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III delivers opening remarks during a meeting of the Ukraine Defense Contact Group at Ramstein Air Base, Germany. https://t.co/cGdrJjHa0c — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) January 20, 2023

Остін додав, що настав час копнути глибше, оскільки Росія перегруповується.

“Це вирішальний момент. Росія перегруповується, вербує та намагається переозброїтись. Це не час для сповільнення. Настав час копнути глибше. Український народ дивиться на нас. Кремль спостерігає за нами. І історія спостерігає за нами. Тож ми не відступимо. І ми не похитнемо в своїй рішучості допомогти Україні захиститися від російської імперської агресії”, – сказав голова Пентагону.

Нагадаємо, на американській авіабазі "Рамштайн" у німецькій землі Рейнланд-Пфальц розпочалось восьме засідання Контактної групи з питань оборони України.