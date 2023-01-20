Виробництво електроенергії зросло, але дефіцит все ще значний, - "Укренерго"

Виробництво зросло, зокрема, через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ.

Виробництво електроенергії в Україні зросло, але дефіцит все ще залишається значним.

Про це повідомляє компанія “Укренерго”.

“Споживання електроенергії: прогнозується незначно вищим, ніж у четвер. Водночас зросло виробництво електроенергії через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС, а також ВДЕ. Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж ¾ споживання”, - повідомили в компанії.

Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.

Також в “Укренерго” повідомили, що вчора, 19 січня, ввечері внаслідок артобстрілу знову відключалася лінія електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції. Лінію оперативно вдалося повернути в роботу.

Нагадаємо, США нададуть Україні 125 млн доларів на відновлення енергосистеми. Ці гроші допоможуть поповнити, зокрема, запаси газових турбін та трансформаторів.