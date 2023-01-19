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Yasno закликає киян платити за світло попри відключення

Оскільки в тарифі 20% складають витрати на експлуатацію мереж, вчасна оплата дуже важлива.

Yasno закликає киян платити за світло попри відключення
Фото: EPA/UPG

З 24 лютого рівень оплат за комуналку впав, і обсяги коштів для ремонтів мереж та дотримання їх у належному стані також зменшилися.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Останнім часом може здаватися, що світла немає, тому платити за нього не потрібно. Мушу вас запевнити: зараз кожна ваша сплачена гривня важлива”, - написав Коваленко.

Він нагадав, що важливо, щоб усі вчасно сплачувати за спожиту електроенергію, оскільки в тарифі 20% складають витрати на експлуатацію мереж.

Коваленко розповів, що день 19 січня у Києві пройшов у стабілізаційних відключеннях. Оскільки обмеження все ще значні, світло-сірі зони графіку також відключалися.

На завтра Укренерго дає на Київ 952 МВт для споживання, що покриє 60% потреб міста.

На Дніпропетровську область ліміти становлять 1192 МВт, це складає 54% від потреби.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні частково відключили електропостачання через російські обстріли. Були відключені від електропостачання більш ніж 15 тис. абонентів.

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