Кабмін подав до парламенту зміни до законодавства про діяльність в Україні релігійних організацій

Законопроєкт унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться в державі-агресорі.

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій” (реєстр. № 8371). Тексту законопроєкту на сайті парламенту поки немає.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, керівник Секретаріату депутатської фракції “Слуга народу” Тарас Мельничук.

“Законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів”, - повідомив Мельничук.

Він зазначив, що законопроєкт унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Фото: Скріншот з сайту ВР

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