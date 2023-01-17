Апеляція ВАКС залишила під вартою ексглаву комітету ВРУ VIII скликання

Також суд залишив без змін обов’язки, покладені на колишнього депутата у разі внесення застави.

17 січня Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги захисту ексглави комітету Верховної Ради VIII скликання.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Йдеться про справу щодо заволодіння правом вимоги банку на 128 млн грн.

Колишньому депутату залишили без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави.

Також суд залишив без змін обов’язки, покладені на підсудного у разі внесення застави.

Нагадаємо, слідство встановило, що у 2019 році депутат, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво вели за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (зокрема і самого народного обранця).

Щоб уникнути іпотечних зобов’язань та отримати можливість продати збудовану житлову нерухомість нардеп залучив начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (зараз обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництво державного підприємства “Сетам”, а також оцінювачів та організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.

Зловмисники використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Вони домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

Нещодавно Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексглаві парламентського комітету.