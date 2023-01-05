Антикорсуд призначив заставу у справі ексголови комітету Верховної Ради VIII скликання

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові комітету Верховної Ради VIII скликання у справі про заволодіння правом вимоги банку на 128 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
4 січня слідчий суддя ВАКС взяв його під варту з альтернативою внесення 40,260 млн грн.
Слідство встановило, що у 2019 році депутат, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (зокрема і самого народного обранця).
Для уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат рахом із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (зараз обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства “Сетам”, а також оцінювачів, організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.
Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
Нагадаємо, депутат Полтавської обласної ради отримав підозру в недостовірному декларуванні.