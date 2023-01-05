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Антикорсуд призначив заставу у справі ексголови комітету Верховної Ради VIII скликання

Колишнього депутата зі спільниками підозрюють у заволодінні правом вимоги банку на 128 млн грн.

Антикорсуд призначив заставу у справі ексголови комітету Верховної Ради VIII скликання

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові комітету Верховної Ради VIII скликання у справі про заволодіння правом вимоги банку на 128 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

4 січня слідчий суддя ВАКС взяв його під варту з альтернативою внесення 40,260 млн грн.

Слідство встановило, що у 2019 році депутат, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (зокрема і самого народного обранця).

Для уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат рахом із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (зараз обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства “Сетам”, а також оцінювачів, організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.

Зловмисники використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Вони домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Нагадаємо, депутат Полтавської обласної ради отримав підозру в недостовірному декларуванні.

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