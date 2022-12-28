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На Харківщині викрили експрацівників Укрзалізниці, які сприяли ввезенню техніки російських окупантів

Обоє перебувають під вартою.

На Харківщині викрили експрацівників Укрзалізниці, які сприяли ввезенню техніки російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Двоє колишніх працівників Укрзалізниці отримали підозри за роботу на російських загарбників під час окупації Харківщини.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Зловмисники влітку почали співпрацювати з окупантами, уклавши договори з так званим генеральним директором підприємства "Куп'янська залізниця".

"Так, 49-річний чоловік зайняв посаду "начальника" виробничого підрозділу "Куп’янська колійна машинна станція №133", створеного окупаційною владою, а 50-річний колаборант став його "заступником". На фейкових посадах чоловіки допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з окупованою на той час частиною Харківщини. Насамперед колаборанти сприяли ввезенню російської військової техніки", - розповіли в прокуратурі.

Після деокупації підозрювані вирішили уникнути відповідальності перед українською владою: псевдокерівник втік до Чернівців, а його "заступник" переховувався по населених пунктах Харківщини. 

Обоє перебувають під вартою. Їм інкримінують провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, до 11 років тюрми засудили інформатора росіян, який "злив" позиції Збройних Сил України рашистам.

Ексрегіонал Дмитро Святаш отримав підозру за те, що закликав отримувати російські паспорти.

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