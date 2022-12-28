Під час окупації області рашисти використовували територію саме цього підприємства для базування особового складу та військової техніки.

Служба безпеки ліквідувала на Чернігівщині збут російських паливно-мастильних матеріалів.

Як ідеться на сайті СБУ, фірма, що реалізовувала продукцію з РФ, входить до структури "Газпрому".

"Ця "філія" російського монополіста збувала в Україні оптові партії російських моторних мастил та інших засобів техобслуговування автомобілів, які нелегально завозила в нашу державу. Крім того, після захоплення частини Чернігівщини ворог використовував територію саме цього підприємства для базування особового складу та військової техніки окупаційних угруповань", - розповіли в спецслужбі.

Компанія продавала російську продукцію під брендами українського виробника. Більшість прибутку йшло на Росію.

СБУ ініціювала накладення арешту на корпоративні права, нерухомість і автопарк фірми. Сума арештованих активів становить понад 35 млн грн.

В офісних і виробничих приміщеннях філії Газпрому під час 14 обшуків виявили підготовлені до збуту великі партії російського товару, а також бухгалтерську документацію, комп’ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, в Україні арештували майно російського олігарха Алішера Усманова на майже 2 млрд грн. На території портів в Україні знаходились підпільні склади з залізною рудою, що належить його компанії.

Раніше СБУ встановила місцезнаходження нових схронів арсеналу росіян у прикордонних районах Чернігівської області.