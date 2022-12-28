Ціни на газ у Європі знизились до довоєнного рівня

Очікується, що вони і надалі знижуватимуться через теплу погоду.

Європейські ціни на газ 27 грудня продовжили знижуватися на тлі теплої погоди і зменшення занепокоєння щодо поставок та запасів. Про це пише Bloomberg. Учора під час торгів вартість газу на хабі TTF у Нідерландах опустилася нижче 77 євро за мегаватт-годину.

Це найменший рівень від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вартість газу в Нідерландах впала ще на 3,6%, оскільки очікується, що температура лишатиметься вище норми в північно-західній Європі на початку нового року.

Вплинули також великі запаси скрапленого природного газу і типове уповільнення промислового попиту наприкінці року.

Тепліша погода в поєднанні з більшим виробленням вітрової енергії дозволила Німеччині зберігати газ протягом останніх п’яти днів, повідомив президент BNetzA Клаус Мюллер у Twitter. Це гарна новина для безпеки постачання на наступний рік, додав він.

Рівень європейських газових сховищ зріс за вихідні з 82,9% до 83,1%, оскільки м’яка погода дозволила країнам зібрати надлишки.

Зниження європейських ф'ючерсів також допомагає послабити тиск на азіатські ціни на скраплений природний газ. Тим часом трейдери уважно стежать за ознаками порушення потоків СПГ із США, головного постачальника в Європі, після того, як сильний зимовий шторм охопив частини країни.

Занепокоєння через можливу нестачу газу цієї зими навряд втіляться, додає ERR.

Улітку-на початку осені ціни на газ у Європі били рекорди через послідовне скорочення Росією поставок. На тлі газового шантажу країни активізували зусилля з пошуку альтернативних постачальників.

Нагадаємо, в грудні Рада Європейського Союзу ухвалила постанову про застосування механізму коригування ринку для захисту громадян і економіки від надмірно високих цін. Документ набуде чинності 1 лютого.