Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW

Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як це сталося у Херсоні у серпні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Бойові втрати окупантів, ймовірно, змушують РФ у районі Бахмута використовувати десантні групи.

27 грудня речник Східного угруповання Збройних Сил України полковник Сергій Череватий повідомив, що російські війська в районі Бахмута більше не діють у вигляді ротно-батальйонних тактичних груп, а діють меншими групами по десять-п’ятнадцять військовослужбовців (загонами).

“Російські війська так само деградували від ротних і батальйонних тактичних груп до окремих груп розміром у загін, як російські підрозділи в Херсонській області.... у серпні 2022 року”, – йдеться у звіті.

Тоді ISW оцінила, що це вказувало на кульмінацію російського наступу у регіоні, оскільки російські сухопутні сили були настільки деградовані, що більше не могли керувати підрозділами в ешелонах, достатніх для досягнення значних успіхів.

Темпи просування російських збройних сил у районі Бахмута останнім часом уповільнилися через дефіцит особового складу та боєприпасів, що, ймовірно, завадить їм підтримувати високі темпи наступальних операцій у цьому районі в найближчому майбутньому.

“Використання російськими військовими загонів, ймовірно, є результатом тривалої війни на виснаження і вказує на деградацію більших доктринальних формувань вищих за рівень взводу”, – додали дослідники.

Швидкість наступу росіян у районі Бахмута, ймовірно, знизиться, якщо російські війська взагалі продовжать наступ. Умовою продовження наступу є прибуття нових підкріплень та боєприпасів.

Нагадаємо, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська продовжують намагатися захопити Бахмут. Але натомість їм нічого не вдається, ворог у боях втрачає тисячі своїх солдатів.