Маємо забезпечити в наступному році ще більше можливостей для українців і гарантовано зберегти міцність наших систем – банківської та фінансової.

Сьогодні відбулось засідання Ставки – уже 44-те за цей рік. Тематика - Бахмут, Кремінна й Донбас загалом, можливі дії ворога на східному напрямку та наші дії.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Заслухали командувачів, визначилися з кроками на найближчий час. Продовжуємо готувати сили оборони й безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є зимою, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони й безпеки. Окремо обговорили постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки”, - сказав президент.

Володимир Зеленський подякував фахівцям, усім партнерам, усім, хто залучений до відповідної роботи. Вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повернути відремонтовану техніку на поле бою, а й щоб узяти з поля бою трофейну техніку та поставити її на службу Україні.

“Говорив сьогодні з прем’єр-міністром Італії. Подякував за вже надану й за нову підтримку. Пані Мелоні повідомила, що зараз на розгляді питання про ППО для України, і ми скоординували наші кроки. Я вірю, що італійська підтримка дозволить нам зміцнити захист українського неба”, - розповів Володимир Зеленський.

Сторони обговорили й дипломатичні плани на найближчі місяці.

“Провів сьогодні нараду щодо роботи банківської системи та нашої співпраці з МВФ. Маємо забезпечити в наступному році ще більше можливостей для українців і гарантовано зберегти міцність наших систем – банківської та фінансової. Також говорив із керівником найбільшого у світі інвестиційного фонду BlackRock. Отримав чергове підтвердження, що бізнес розвиненого світу вірить у нашу перемогу та готовий інвестувати в нашу відбудову. Фахівці цієї компанії вже допомагають Україні структурувати Фонд відбудови нашої держави. І ми вже готуємося й до участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Позиція та перспективи України будуть там представлені”, - пообіцяв голова держави.

Він наголосив, що загалом цей тиждень для України буде важливим із політичного погляду. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, а й для кожного й кожної з нас.

“Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному Посланні до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України. Хочу, щоб це Послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік”, - підсумував президент України.

Нагадаємо, італійський уряд розглядає можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони для захисту неба.