Російські окупанти обстріляли три громади Сумської області

Одним з обстрілів було зруйновано будинок мирних мешканців.

За сьогодні, 27 грудня, російські війська обстріляли три прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни застосували стрілецьку зброю на прикордонні.

Крім того, по Шалигинській громаді ворог вів мінометний обстріл, зафіксовано 10 прильотів.

Також росіяни обстріляли Есманьську громаду з артилерії. Було 3 прильоти, один зі снарядів влучив у помешкання місцевих жителів. Будинок було зруйновано, люди встигли сховатися в укриття.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 27 грудня, у Херсоні російські війська обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури.