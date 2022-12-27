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Російські окупанти обстріляли три громади Сумської області

Одним з обстрілів було зруйновано будинок мирних мешканців.

Російські окупанти обстріляли три громади Сумської області
Фото: Дмитро Живицький

За сьогодні, 27 грудня, російські війська обстріляли три прикордонні громади Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни застосували стрілецьку зброю на прикордонні. 

Крім того, по Шалигинській громаді ворог вів мінометний обстріл, зафіксовано 10 прильотів.  

Також росіяни обстріляли Есманьську громаду з артилерії. Було 3 прильоти, один зі снарядів влучив у помешкання місцевих жителів. Будинок було зруйновано, люди встигли сховатися в укриття.  

Нагадаємо, сьогодні вдень, 27 грудня, у Херсоні російські війська обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури. 

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