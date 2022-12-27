Відключення світла у Києві триватимуть усю зиму, - КМДА

Ситуація з електроенергією у столиці залишається складною. Продовжуються екстрені відключення світла і в таких реаліях кияни житимуть всю зиму.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє телеканал "Київ".

"Ми пам'ятаємо останні обстріли, важко було відновлювати, але цілодобові роботи енергетиків забезпечили нам ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Відповідні роботи продовжуються", - сказав Пантелеєв.

Також він додав, що вихідні є специфічними днями, зменшується навантаження, менше споживання, ніж у будні.

"Ситуація не проста, та ми бачимо це у будні дні, продовжуються обмеження, продовжуються відключення, вони не є плановими, а більшою мірою екстреними. В таких реаліях ми будемо жити всю зиму, треба це розуміти. Ми максимально намагаємося зробити так щоб мешканцям було комфортно, але все залежить не тільки від енергетиків", - підкреслив заступник голови КМДА.

У Києві та області 27 грудня продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Складені раніше графіки не діють.

Нагадаємо, що як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за відсутності нових обстрілів із боку Росії новорічні свята відбудуться без аварійних відключень світла.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що росіяни можуть здійснити черговий масований ракетний удар по території України під час новорічних свят, але якщо цього не станеться – українці можуть розраховувати на декілька днів, коли світло буде постійно.