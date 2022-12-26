Якщо не буде обстрілів, то на Новий рік світло не вимикатимуть кілька днів, - Галущенко

Росіяни не відмовилися від обстрілів енергосистеми. Вони прив'язуються до певних дат, нагадав міністр.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що росіяни можуть здійснити черговий масований ракетний удар по території України під час новорічних свят, але якщо цього не станеться – українці можуть розраховувати на декілька днів, коли світло буде постійно.

Про це Галущенко повідомив в ефірі телемарафону, повідомляє ZN.ua.

"Росіяни не відмовилися від обстрілів енергосистеми. Вони прив'язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік - це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі", - зазначив очільник Міненерго.

Він сказав, що масштаби можливого обстрілу чи збитків оцінити складно. Однак за його словами, треба вірити у Збройні сили, які, як показали останні обстріли, досить ефективно захищають небо над Україною.

Галущенко припустив, що за відсутності обстрілів українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання з нагоди новорічних свят. За його словами, із кожним днем ситуація в енергетичній сфері налагоджується: вдається збільшити виробництво електроенергії і доправити її до споживачів.

"Уся енергетична галузь сьогодні працює 24/7. І результати цієї роботи можна побачити в кожній годині", - додав він.

Нагадаємо, що наразі в Києві немає можливості повернутися до стабілізаційних графіків відключень світла.