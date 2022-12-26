Якщо не буде обстрілів, то на Новий рік світло не вимикатимуть кілька днів, - Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що росіяни можуть здійснити черговий масований ракетний удар по території України під час новорічних свят, але якщо цього не станеться – українці можуть розраховувати на декілька днів, коли світло буде постійно.
Про це Галущенко повідомив в ефірі телемарафону, повідомляє ZN.ua.
"Росіяни не відмовилися від обстрілів енергосистеми. Вони прив'язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік - це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі", - зазначив очільник Міненерго.
Він сказав, що масштаби можливого обстрілу чи збитків оцінити складно. Однак за його словами, треба вірити у Збройні сили, які, як показали останні обстріли, досить ефективно захищають небо над Україною.
Галущенко припустив, що за відсутності обстрілів українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання з нагоди новорічних свят. За його словами, із кожним днем ситуація в енергетичній сфері налагоджується: вдається збільшити виробництво електроенергії і доправити її до споживачів.
"Уся енергетична галузь сьогодні працює 24/7. І результати цієї роботи можна побачити в кожній годині", - додав він.
Нагадаємо, що наразі в Києві немає можливості повернутися до стабілізаційних графіків відключень світла.