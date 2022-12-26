З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді.

Намісник Лаври записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

Зокрема, йдеться про Успенський собор і Трапезну церкву. За словами митрополита Павла, їхня оренда закінчується 31 грудня. Це останній день, коли УПЦ МП правитиме там богослужіння. Про це, за словами Павла, йому повідомив директор державного заповідника "Києво-Печерська лавра". Держава в особі заповідника є власником усіх приміщень лаври.

Митрополит Павло сказав, що звертався до міністра культури Олександра Ткаченка, але не отримав відповіді. Павло закликав президента Зеленського захистити УПЦ МП, а саме - закликати уряд та депутатів не ухвалювати рішення щодо закінчення оренди храмів Лаври.

Також Павло попросив, щоби "люди, які не мають стосунку до церкви, не вказували, коли нам святкувати Різдво і до якої церкви ходити".

Нагадаємо, що з середини листопада СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ МП. Правоохоронці кажуть, що знаходять там заборонені предмети (зазвичай це російська література та російські настанови), іноземних громадян, які переховуються, зброю, диверсантів, а також допитують священнослужителів.

РНБО після численних випадків виявлення на обʼєктах УПЦ (МП) кремлівських агіток і поширення серед вірян антиукраїнських наративів ініціювала заборонення повʼязаних із Росією релігійних організацій. Також складено два санкційних списки проти повʼязаних з цією церквою осіб.

2 грудня санкції застосували, зокрема, проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла і ексдепутата Вадима Новінського, а також іще восьми церковних діячів. 11 грудня – проти митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, в миру – Івана Паканича, керуючого справами Української православної церкви, члена Міжсоборної присутності Російської православної церкви. У тому ж списку – ще шестеро людей.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти діячів УПЦ МП, яких викрито або буде викрито в роботі на Росію, вживатимуться відповідні заходи.