У Бахмуті Донецької області російські загарбники обстрілами пошкодили 46 закладів шкільної та дошкільної освіти, серед яких і 110-літню будівлю навчально-виховного комплексу №11.

Про це повідомив у Facebook Бахмутський міський голова Олексій Рева.

«Війна стала важким випробуванням для системи освіти. Станом на сьогодні від бомбардувань та обстрілів наявні пошкодження різного ступеня всіх 46 закладів шкільної та дошкільної освіти, а також будівлі комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр м. Бахмут» та Управління освіти», – написав очільник міста.

Він зазначив, що окупанти постійно продовжують знищувати освітні заклади, і ціллю ворога знову став Бахмутський навчально-виховний комплекс №11 – найстаріший заклад освіти у місті.

За словами мера, цей заклад був збудований ще на початку ХХ століття, протягом сторіччя тут розміщувались різні установи, переважно навчальні заклади, назви та статус яких теж неодноразово змінювалися відповідно до потреб та часу. У грудні ця школа відзначає своє 110-річчя.

Рева також констатував, що значних пошкоджень та руйнувань зазнали заклади дошкільної освіти у селах в Бахмутському районі – Опитному, Зеленопіллі, Зайцевому, Клиновому.

У місті Бахмут пошкоджені дитячі садочки №№10, 25, 18, 40, 49, 52, 56, а також школи №№1, 2, 3, 5, 10, НВК №11 і Зайцівський, Клинівський, Опитненський заклади ЗСО, Покровський НВК. Крім того, вщент вигорів Бахмутський міський центр дітей та юнацтва.

Фото: Олексій Рева

Фото: Олексій Рева

Нагадаємо, що за даними ОВА, прифронтові населені пункти Донецької області, у тому числі Бахмут, зруйновані на 60%.