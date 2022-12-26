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​Інфраструктура Бахмута зруйнована на 60%, у місті залишається близько 10 тис. жителів, – ОВА

“Окупанти не шкодують сил, просуваючись у цьому напрямку, але зазнають величезних втрат”.

​Інфраструктура Бахмута зруйнована на 60%, у місті залишається близько 10 тис. жителів, – ОВА
Обстріли в Бахмуті, ілюстративне фото
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Прифронтові населені пункти Донецької області, у тому числі Бахмут, зруйновані на 60%.

Про це заявив в ефірі телемарафону голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Весь світ уже спостерігав ті фото, в якому жахливому стані наразі перебувають історичні будівлі Бахмута, які мають культурну цінність, заклади освіти. Взагалі це стосується всіх прифронтових населених пунктів, великих і маленьких, там де ворог намагався просуватися та окуповувати території", – зазначив він.

Кириленко додав, що росіяни не шкодують сил, намагаючись просунутися на бахмутському напрямку, але зазнають величезних втрат.

 

У Бахмуті наразі залишається близько 10 тис. місцевих мешканців. Через зруйновану інфраструктуру подати централізоване електропостачання та водопостачання немає можливості.

Раніше повідомлялося, що в боях за Бахмут ворог втрачає тисячі своїх солдатів. 

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