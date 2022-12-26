Влада Херсона повідомила про загрозливу ситуацію в Корабельному районі через російські обстріли

Через постійні російські обстріли Херсона склала загрозлива ситуація в Корабельному районі.
Про це повідомили в Херсонській міській раді.
"У багатьох будинках відсутнє електро- та теплопостачання, вода, у деяких - газ. Особливо небезпечна ситуація із життєзабезпеченням найбільш уразливої категорії жителів — маломобільної групи населення. Із загрозою для життя волонтерів розпочалася доставка в р-н Нафтогавані "буржуєк" та продуктів харчування", - розповіли в мерії.
Також у міськраді додали, що в суботу під час ворожого обстрілу було важко поранено соцпрацівницю районної ради Галину Шейнрок.
"На жаль, учора вночі жінка померла від ран у реанімації місцевої лікарні. Корабельна райрада та ХМВА висловлюють співчуття рідним і друзям пані Галини, а також звертаються до жителів району з наполегливою рекомендацією евакуюватися", - закликали в мерії.
Нагадаємо, 16 людей загинули та 64 дістали поранення через удари Росії по Херсону та області 24 грудня.
Через обстріли міста значно збільшилась кількість людей, які хочуть евакуюватися з міста. Так, 25 грудня виїхало понад 250 осіб.