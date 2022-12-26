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Влада Херсона повідомила про загрозливу ситуацію в Корабельному районі через російські обстріли

У багатьох будинках відсутні електро- і теплопостачання, вода, у деяких - газ, волонтери ризикують життям, аби доставити в район Нафтогавані буржуйки і харчі.

Влада Херсона повідомила про загрозливу ситуацію в Корабельному районі через російські обстріли
Фото: скріншот відео

Через постійні російські обстріли Херсона склала загрозлива ситуація в Корабельному районі.

Про це повідомили в Херсонській міській раді.

"У багатьох будинках відсутнє електро- та теплопостачання, вода, у деяких - газ. Особливо небезпечна ситуація із життєзабезпеченням найбільш уразливої категорії жителів — маломобільної групи населення. Із загрозою для життя волонтерів розпочалася доставка в р-н Нафтогавані "буржуєк" та продуктів харчування", - розповіли в мерії.

Також у міськраді додали, що в суботу під час ворожого обстрілу було важко поранено соцпрацівницю районної ради Галину Шейнрок. 

"На жаль, учора вночі жінка померла від ран у реанімації місцевої лікарні. Корабельна райрада та ХМВА висловлюють співчуття рідним і друзям пані Галини, а також звертаються до жителів району з наполегливою рекомендацією евакуюватися", - закликали в мерії.

Нагадаємо, 16 людей загинули та 64 дістали поранення через удари Росії по Херсону та області 24 грудня.

Через обстріли міста значно збільшилась кількість людей, які хочуть евакуюватися з міста. Так, 25 грудня виїхало понад 250 осіб.

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