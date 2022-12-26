Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 16 влучань

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Російські військові вдень 26 грудня обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини, менш ніж за пів години зафіксовано 16 влучань.

Про це повідомляє ОК "Північ" в Facebook.

"З 12:40 до 13:05 повідомили про 16 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, попередньо в район населеного пункту Сидорівка", - йдеться у повідомленні.

ОК "Північ" повідомляє, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформації про пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

Нагадаємо, що у суботу, 24 грудня, ворог завдав вогневе ураження території Сумщини із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії.