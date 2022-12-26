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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 16 влучань

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 16 влучань
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Російські військові вдень 26 грудня обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини, менш ніж за пів години зафіксовано 16 влучань.

Про це повідомляє ОК "Північ" в Facebook. 

"З 12:40 до 13:05 повідомили про 16 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, попередньо в район населеного пункту Сидорівка", - йдеться у повідомленні. 

ОК "Північ" повідомляє, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформації про пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

Нагадаємо, що у суботу, 24 грудня, ворог завдав вогневе ураження території Сумщини із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії.

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