Сили ППО знищили близько 70 дронів, які РФ отримала від Ірану у другій партії

Сили протиповітряної оборони знищили близько 70 безпілотників з другої партії дронів, які РФ отримала від Ірану.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Як відомо, до Росії надійшла друга партія дронів. Перша нараховувала майже 400 безпілотників. Зараз ми маємо з нової партії чотири хвилі атак минулого та позаминулого тижня. Близько 70 БПЛА знищено протиповітряною обороною”, – зазначив Ігнат.

Він додав, що, оскільки росіяни мають ще дрони, треба посилюватися і готуватися до майбутніх обстрілів. Особливо це стосується об’єктів критичної інфраструктури.

В разі, якщо Іран не припинить надавати Росії озброєння, треба посилити тиск на цю країну.

Раніше Юрій Ігнат говорив про те, що окупанти спрямовують на Київщину найбільше ракет, бо ціллю номер один для ворога залишається столиця.