Колишню керівницю "Укрмедпроектбуду" засудили до п'яти років ув'язнення ​за зловживання під час будівництва "Охматдиту"

Генпідрядника засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

Вищий антикорупційний суд засудив до п’яти років позбавлення волі колишню керівницю ДП "Укрмедпроектбуд" за мільйонні зловживання під час будівництва сучасного комплексу дитячої лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє Спеціалізована антикоруційна прокуратура.

"26 грудня 2022 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким колишню очільницю ДП "Укрмедпроектбуд" та колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника визнано винними у зловживаннях під час проведення закупівлі інженерного та технічного обладнання при будівництві сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", що завдали понад 30 млн грн збитків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колишню директорку держпідприємства визнано винною і за вироком суду їй призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду керівника суб'єкта підприємництва терміном на три роки.

Генпідрядника засуджено до чотирьох років позбавлення волі, також із позбавленням права обіймати посаду керівника суб'єкта господарювання терміном на три роки.

Також, як повідомляє САП, суд задовольнив цивільний позов ДП "Укрмедпроектбуд" та стягнув із колишньої очільниці цього підприємства та колишнього керівника приватного підприємства – генпідрядника завдані збитки у сумі понад 30 млн грн.

Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, в травні 2020 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри в завданні 30 млн збитків державі трьом особам. Ці кошти мали використовуватися для будівництва нового корпусу "Охматдиту".