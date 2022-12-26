Докорінно ситуація найближчим часом не зміниться, – Буданов

Найбличжим часом ситуація на фронті докорінно не зміниться, навіть за рахунок мобілізованих окупантів. Росія перебуває в глухому куті і "намагається намагатися" наступати тільки в Бахмуті.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів у інтервʼю "Ліга нет".

"Особливих успіхів на цьому напрямку не мають. Із серпня постійно кажуть, що Бахмут майже захоплено. Як бачите, вже кінець грудня. Єдине, де вони окрім цього пробують концентрувати свої сили, – трошки північніше Бахмута і в напрямку Запоріжжя. Але ми не бачимо реальної спроможності чогось домогтись. Росіяни вже робили кілька спроб невеликих локальних наступів. Всі вони були зазделегідь виявлені та закінчилися для них нічим", – пояснив він.

Буданов додав, що коментувати дії сил оборони не буде.

Нагадаємо, кілька днів тому Буданов зазначав, що наразі немає розвідданих про неминучу загрозу вторгнення з Білорусі, хоча повністю таку можливість виключати не можна.