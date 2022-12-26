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У Києві та Київській області зберігаються екстрені відключення світла

Ремонтні роботи тривають.

У Києві та Київській області зберігаються екстрені відключення світла
Фото: Макс Требухов

У Києві та Київській області у понеділок, 26 грудня, зберігаються екстрені (аварійні) відключення світла.

Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі та Київські регіональні електромережі.

Згідно з інформацією на сайті компанії, графік стабілізаційних відключень наразі не застосовується. Ремонтні роботи тривають.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики роблять усе можливе, щоб виправити ситуацію", - зазначили у компанії.

Нагадаємо, днями повідомлялося, що в Києві дещо покращилася ситуація з відключеннями світла, які застосовуються через російські ракетні удари по системі енергопостачання. Так, на Різдво кияни були зі світлом

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