Патріарх Варфоломій звернувся до українців: "Добра звістка про Різдво лунає поряд із гомоном війни та брязканням зброї"

Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців зі святом Різдва Христового. Він зазначив, що Велика Церква Христова захоплюється хоробрістю і доблестю українського народу.

"Сьогодні наша свята церква святкує Різдво у плоті Передвічного Сина і слова Божого. Це одне із найбільших свят нашої християнської віри, яке ми святкуємо з духовною свободою і радістю, незалежно від трагічних зовнішніх обставин. На жаль, цього року добра звістка про Різдво лунає поряд із гомоном війни та брязканням зброї на вашій Батьківщині, яка переживає жахливі наслідки провокаційного і несправедливого вторгнення", – зазначив він.

Патріарх додав, що ця війна, спровокована агресією РФ "у лютому цього року", є найгіршою європейською геополітичною та гуманітарною кризою з моменту Другої світової війни, що негативно впливає на довкілля і суспільство у всьому світі.

Варфоломій зауважив, що спотворення Євангелія в політичних цілях, намагання знайти богословське виправдання війни є не лише карикатурою на Євангеліє, а й "хулою на Бога милосердя". Він додав, що церква продовжує захоплюватися хоробрістю, доблестю і відданістю українців, думає про всіх, хто святкує Різдво в цю холодну пору, без електрики і опалення.

Нагадаємо, папа Римський Франциск у різдвяному вітанні закликав "покласти край війні" та бути готовими до жестів солідарності.