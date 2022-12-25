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Сьогодні росіяни понад 10 разів стріляли ракетними системами залпового вогню, – Генштаб

Ворог хаотично обстрілює правобережжя Херсонської області з метою залякування. 

Триває 305 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом дня окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області. 

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження з танків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове Харківської області та Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області, Ямполівка – Донецької.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Спірного, Берестового, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Опитного, Озарянівки та Нью-Йорка Донецької області. 

На Новопавлівському напрямку противник завдав вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області Та Нікополь – Дніпропетровської.

Російські окупанти, з метою залякування, продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро.

Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав Херсонської області. Також, на Херсонському напрямку, від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед мирних жителів. 

Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, в Донецькій області знищено чотири самохідні артилерійські установки 2С7 “Піон”. А в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу російських збройних сил. В результаті – до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала двох ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пʼять пунктів управління та район зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, минулої доби росіяни вбили 16 мирних людей у Херсонській області, понад 60 зазнали поранень. Влада закликає херсонців тимчасово переїхати до безпечніших областей. 

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