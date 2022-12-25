Франциск закликав покласти край "війні в Україні"

Він закликав бути готовими до конкретних жестів солідарності.

Папа Римський Франциск у різдвяному посланні закликав тих, хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні.

Про це він сказав у традиційному посланні Urbi et Orbі, повідомляє Vatican News.

"Нехай же наш погляд наповниться обличчями братів і сестер українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни" - сказав Папа.

Він закликав бути готовими до конкретних жестів солідарності, щоби допомагати тим, хто страждає.

Також папа попросив бога просвітити "уми тих, хто має владу, щоби змусити замовкнути зброю та негайно покласти край цій безумній війні!".

"Наш час відчуває великий голод миру також і в інших регіонах, на інших театрах цієї третьої світової війни" - заявив також Папа Римський.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск наприкінці загальної аудієнції перед Різдвом закликав молитися за те, щоби Господь якнайшвидше дарував українцям мир.

Також Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва цього року, зекономити на подарунках та допомогти "стражденному народу України". Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців у цей святковий сезон.