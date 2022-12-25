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Британія передала Україні понад 900 генераторів і близько 15 тис. наборів для екстремальних холодів

Це, зокрема, - одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки і утеплені намети.

Британія передала Україні понад 900 генераторів і близько 15 тис. наборів для екстремальних холодів
Фото: Генштаб ЗСУ

Велика Британія передала Україні 900 генераторів, а також відправила близько 15 тис. наборів для екстремальних холодів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу Збройних сил України.

"Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і відправила Збройним силам України близько 15 тис. наборів комплектів для екстремальних холодів, зокрема одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки і утеплені намети", - зазначив голова оборонного відомства Британії Бен Воллес.

Він також висловив переконання, що в Різдво в Україну буде доставлено ще 10 тис. комплектів для холодної погоди.

Нагадаємо, в листопаді 17 країн ЄС відправили в Україну пів тисячі генераторів електроенергії.

Росіяни прицільно бʼють в енергетичні обʼєкти України. Внаслідок цього в усіх областях відбувалися обмеження енергоспоживання. Найбільші обмеження, які продовжують застосовуватися щоденно, впроваджені в центральних і південних регіонах.

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