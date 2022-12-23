Єврокомісія виділила гроші на відновлення зруйнованих Росією шкіл

Відновлювати школи, котрі постраждали від російського вторгнення, будуть, зокрема, за фінансової підтримки Єврокомісії.

Про це повідомила заступник генерального директора Директорату Єврокомісії з питань добросусідства та переговорів з розширення (DG NEAR) Катаріна Матернова.

“Європейська комісія виділила 66 мільйонів євро до українського бюджету на реконструкцію та відновлення шкільних приміщень, які постраждали під час жорстокої війни Росії проти України”, - написала Матернова.

European Commission has disbursed €66 million to 🇺🇦 budget for the reconstruction and rehabilitation of schooling facilities that have been damaged in the course of the Russian brutal war against 🇺🇦. #StandWithUkraine — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) December 23, 2022

Нагадаємо, 14 грудня Європейська Комісія виплатила третій і останній транш у розмірі 500 млн євро надзвичайної макрофінансової допомоги для України.