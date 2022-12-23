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Єврокомісія виділила гроші на відновлення зруйнованих Росією шкіл

Гроші перераховані до українського бюджету.

Єврокомісія виділила гроші на відновлення зруйнованих Росією шкіл
Фото: ukrinform.ua

Відновлювати школи, котрі постраждали від російського вторгнення, будуть, зокрема, за фінансової підтримки Єврокомісії.

Про це повідомила  заступник генерального директора Директорату Єврокомісії з питань добросусідства та переговорів з розширення (DG NEAR) Катаріна Матернова.

“Європейська комісія виділила 66 мільйонів євро до українського бюджету на реконструкцію та відновлення шкільних приміщень, які постраждали під час жорстокої війни Росії проти України”, - написала Матернова.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська Комісія виплатила третій і останній транш у розмірі 500 млн євро надзвичайної макрофінансової допомоги для України.

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