Поліція викрила на Харківщині колаборанта, котрий згодився стати старостою села

Про підозру чоловікові повідомили заочно, оскільки він втік, коли село звільнили.

Співробітники поліції викрили у Харківській області чоловіка, котрий добровільно погодився на співпрацю з окупантами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Після вторгнення військових країни-агресора на територію села Кочубеївка Харківського району 40-річний місцевий мешканець підтримав окупантів”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, чоловік надав згоду на призначення його на посаду старости села, на якій перебував до вересня. Коли населений пункт звільнили від росіян, чоловік втік, тому про підозру йому повідомили заочно.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, співробітники поліції повідомили про підозру у пособництві державі агресору жителю Куп’янська Харківської області. Зокрема, зловмисник організовував та контролював проведення футбольних матчів та змагань на прилеглій території стадіону. Також він наймав співробітників з комплексного обслуговування установи та проводив культурно-масові заходи з елементами пропагандистського спрямовування.