У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині заборонили продавати та використовувати будь-яку піротехніку

Під заборону потрапили феєрверки, бенгальські вогні та петарди.

На Київщині заборонили продавати та використовувати будь-яку піротехніку
Фото: EPA/UPG

У Київській області на час дії воєнного стану заборонено продавати та використовувати піротехнічні засоби, в тому числі петарди та бенгальські вогні.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"На території Київщини заборонено реалізацію та використання піротехнічних засобів на час дії воєнного стану. Рішення прийнято під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під заборону потрапляють: феєрверки, бенгальські вогні, петарди тощо.

"Рішення стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів тощо. Нагадуємо, що на Київщині також заборонено використання святкової ілюмінації", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, у травні Київрада заборонила використовувати в столиці феєрверки та авто без глушників. Також у червні в Полтаві та на Одещині заборонили феєрверки та гучний транспорт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також