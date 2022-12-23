На Київщині заборонили продавати та використовувати будь-яку піротехніку

У Київській області на час дії воєнного стану заборонено продавати та використовувати піротехнічні засоби, в тому числі петарди та бенгальські вогні.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"На території Київщини заборонено реалізацію та використання піротехнічних засобів на час дії воєнного стану. Рішення прийнято під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під заборону потрапляють: феєрверки, бенгальські вогні, петарди тощо.

"Рішення стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів тощо. Нагадуємо, що на Київщині також заборонено використання святкової ілюмінації", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, у травні Київрада заборонила використовувати в столиці феєрверки та авто без глушників. Також у червні в Полтаві та на Одещині заборонили феєрверки та гучний транспорт.