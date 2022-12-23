Понад 1 мільйон українців отримали зимову допомогу від ООН

Понад 1 мільйон українців отримали зимову допомогу від Агентства ООН у справах біженців.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції.

“Протягом останніх місяців одним із пріоритетних напрямів роботи Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) є підтримка українців у зимовий період. Насамперед допомога спрямована на внутрішньо переміщених осіб та інші вразливі категорії населення, які постраждали від війни”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програма підтримки передбачає забезпечення тимчасовим житлом, надання матеріалів для ремонту й утеплення будинків, а також забезпечення обігрівачами, ковдрами, теплими речами й іншими предметами першої необхідності у холодну пору року. Також агенція виплачує грошову допомогу на покриття зимових потреб.

Програма зимової допомоги вже охопила більш як 1 мільйон людей в Україні. Зокрема, предмети першої необхідності (пледи, термоси, обігрівачі, одяг) отримали понад 800 тисяч осіб, грошові виплати – майже 300 тисяч осіб, матеріали для ремонтів та утеплення будинків – більш ніж 12 тисяч осіб. На додаток, 55 генераторів були доставлені на критичні обʼєкти у 12 областей.

Також повідомляється, що УВКБ ООН і Мінреінтеграції вже довгий час тісно співпрацюють і мають низку спільних проєктів. Основні з них ­­– це облаштування місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, відновлення пошкоджених будинків на Київщині, а також постачання предметів першої потреби на звільнені території на сході та півдні України.

Нагадаємо, нещодавно Управління Верховного комісара ООН у справах біженців передало Києву гуманітарну допомогу для вимушених переселенців та малозабезпечених осіб. Це спальні мішки, ковдри, подушки, матраци, постільна білизна.