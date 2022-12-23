ООН передало Києву допомогу для переселенців

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців передало Києву гуманітарну допомогу для вимушених переселенців та малозабезпечених осіб.
Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
“Мова йде про засоби, які допоможуть зігрітися у випадку тривалої відсутності електроенергії. Це спальні мішки, ковдри, подушки, матраци, постільна білизна. Також гігієнічні набори, термоси та буржуйки для установ, де є потреба і можливість їх встановлення”, – сказала вона.
“Допомога буде спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в Києві, зокрема і осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, які проживають у наших соціальних закладах”, – зазначила Марина Хонда.