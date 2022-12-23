У МВС визначають потреби рятувальників у техніці та обладнанні на 2023 рік

Особлива увага буде приділятися формуванню якісних технічних кейсів у галузі розмінування.

У МВС планують визначити потреби рятувальників у техніці та спеціальному обладнанні на 2023 рік.

Про це заявив очільник міністерства Денис Монастирський, повідомила пресслужба відомства.

Після цього планується вести “подальший діалог із міжнародними донорами, виробниками та вітчизняною промисловістю”.

Особлива увага буде приділятися формуванню якісних технічних кейсів у галузі розмінування. Йдеться про робототехніку і спеціалізовані автомобілі, а також обладнання для ліквідації масштабних пожеж, устаткування для пошуку людей під завалами, засобів хімічного та радіаційного захисту.

Монастирський відзначив, що значно покращилася спроможність підрозділів ДСНС працювати в автономних умовах на місцях надзвичайних подій.

“Що також є результатом ефективної допомоги закордонних партнерів та закупівель електрогенераторів, спеціальних і навіть унікальних приладів на кшталт газових драгерів, що проводять хімічну розвідку і визначають небезпечні концентрації гази навіть на об’єктах із великою глибиною – до 30-40 метрів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Камбоджа проведе навчання та поділиться досвідом з розмінування з 15 саперами з України в Пномпені.