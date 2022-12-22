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Зростає кількість отруєння чадним газом через необережне використання генераторів

Найбільше таких випадків зафіксовано у Львівській, Київській, Дніпропетровській областях.

Зростає кількість отруєння чадним газом через необережне використання генераторів
Фото: Суспільне

В Україні зростає кількість отруєнь чадним газом внаслідок необережного використання альтернативних джерел електроенергії. У листопаді було зафіксовано близько 370 випадків, в перший тиждень грудня – 100 випадків.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує у Telegram МВС України.

Єнін застеріг українців бути пильними у використанні всіх альтернативних джерел електроенергії й опалення.

“Лише за місяць – в листопаді – було зафіксовано близько 370 випадків отруєння чадним газом. Буквально в перший тиждень грудня таких випадків було вже близько 100”, – зазначив перший заступник міністра МВС.

За його словами, найбільше випадків зафіксовано у Львівській, Київській, Дніпропетровській областях.

 

Нагадаємо, у Мінекономіки повідомили про різке збільшення імпорту генераторів і пального у листопаді.

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