Зростає кількість отруєння чадним газом через необережне використання генераторів

В Україні зростає кількість отруєнь чадним газом внаслідок необережного використання альтернативних джерел електроенергії. У листопаді було зафіксовано близько 370 випадків, в перший тиждень грудня – 100 випадків.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує у Telegram МВС України.

Єнін застеріг українців бути пильними у використанні всіх альтернативних джерел електроенергії й опалення.

“Лише за місяць – в листопаді – було зафіксовано близько 370 випадків отруєння чадним газом. Буквально в перший тиждень грудня таких випадків було вже близько 100”, – зазначив перший заступник міністра МВС.

За його словами, найбільше випадків зафіксовано у Львівській, Київській, Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, у Мінекономіки повідомили про різке збільшення імпорту генераторів і пального у листопаді.