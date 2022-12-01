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У Мінекономіки повідомили про різке збільшення імпорту генераторів і пального у листопаді

Проти жовтня імпорт цієї продукції зріс на 228 млн доларів до 4,8 млрд доларів.

У Мінекономіки повідомили про різке збільшення імпорту генераторів і пального у листопаді
Фото: Суспільне

Україна у листопаді 2022 року різко збільшила імпорт генераторів та пального.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки Тарас Качка.

За його словами, нафтопродукти і генератори стали головними чинниками збільшення імпорту в листопаді, який зріс проти жовтня на 228 млн доларів до 4,8 млрд доларів.

"Головними чинниками зростання імпорту стали нафтопродукти, яких імпортовано 672 000 тонн, на 111 000 тонн більше. І генератори, на які українці витратили 119 млн доларів, у 2,5 раза більше, ніж у жовтні. Попри негативний тиск на торгове сальдо, ці показники свідчать про інтенсивне постачання товарів, необхідних для проходження зими в умовах потенційного блекауту", – йдеться у повідомленні.

Ще одним трендом у листопаді стало збільшення імпорту з Китаю, який становив 936 млн доларів, що близько до довоєнного рівня. Ключовим постачальником залишається Євросоюз, звідки прийшло близько половини імпорту – 2,36 млрд доларів.

Експорт товарів з України, попри непевність із зерновим коридором та обстріли енергетичної інфраструктури, майже не змінився, проти жовтня – 3,83 млрд доларів, або 9,12 млн тонн у фізичному вираженні.

Аграрний експорт становив 7,2 млн тонн, вперше від війни перетнувши позначку 7 млн тонн. Це вже дуже близько до довоєнного січня, коли аграрний експорт становив 7,8 млн тонн.

Лідери експорту традиційні:

  • кукурудза (2,5 млн тонн),
  • пшениця (1,76 млн тонн),
  • руда (0,783 млн тонн),
  • ріпак (0,529 млн тонн),
  • олія соняшникова (0,483 млн тонн),
  • насіння соняшнику (0,398 млн тонн),
  • соя (0,384 млн тонн).

 

Географія експорту також лишається традиційною: 2,63 млрд доларів експорту було відправлено до ЄС. За видами транспорту відбувається скорочення перевезень морем (на 8,8% у фізичному вираженні) і збільшення перевезень залізницею (на 14,4%).

Нагадаємо, від 200 до 400 тис. споживачів в Україні залишаються без електроенергії в той чи інший час. 

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