У Мінекономіки повідомили про різке збільшення імпорту генераторів і пального у листопаді

Україна у листопаді 2022 року різко збільшила імпорт генераторів та пального.
Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки Тарас Качка.
За його словами, нафтопродукти і генератори стали головними чинниками збільшення імпорту в листопаді, який зріс проти жовтня на 228 млн доларів до 4,8 млрд доларів.
"Головними чинниками зростання імпорту стали нафтопродукти, яких імпортовано 672 000 тонн, на 111 000 тонн більше. І генератори, на які українці витратили 119 млн доларів, у 2,5 раза більше, ніж у жовтні. Попри негативний тиск на торгове сальдо, ці показники свідчать про інтенсивне постачання товарів, необхідних для проходження зими в умовах потенційного блекауту", – йдеться у повідомленні.
Ще одним трендом у листопаді стало збільшення імпорту з Китаю, який становив 936 млн доларів, що близько до довоєнного рівня. Ключовим постачальником залишається Євросоюз, звідки прийшло близько половини імпорту – 2,36 млрд доларів.
Експорт товарів з України, попри непевність із зерновим коридором та обстріли енергетичної інфраструктури, майже не змінився, проти жовтня – 3,83 млрд доларів, або 9,12 млн тонн у фізичному вираженні.
Аграрний експорт становив 7,2 млн тонн, вперше від війни перетнувши позначку 7 млн тонн. Це вже дуже близько до довоєнного січня, коли аграрний експорт становив 7,8 млн тонн.
Лідери експорту традиційні:
- кукурудза (2,5 млн тонн),
- пшениця (1,76 млн тонн),
- руда (0,783 млн тонн),
- ріпак (0,529 млн тонн),
- олія соняшникова (0,483 млн тонн),
- насіння соняшнику (0,398 млн тонн),
- соя (0,384 млн тонн).
Географія експорту також лишається традиційною: 2,63 млрд доларів експорту було відправлено до ЄС. За видами транспорту відбувається скорочення перевезень морем (на 8,8% у фізичному вираженні) і збільшення перевезень залізницею (на 14,4%).
Нагадаємо, від 200 до 400 тис. споживачів в Україні залишаються без електроенергії в той чи інший час.