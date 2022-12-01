У Мінекономіки повідомили про різке збільшення імпорту генераторів і пального у листопаді

Проти жовтня імпорт цієї продукції зріс на 228 млн доларів до 4,8 млрд доларів.

Україна у листопаді 2022 року різко збільшила імпорт генераторів та пального.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки Тарас Качка.

За його словами, нафтопродукти і генератори стали головними чинниками збільшення імпорту в листопаді, який зріс проти жовтня на 228 млн доларів до 4,8 млрд доларів.

"Головними чинниками зростання імпорту стали нафтопродукти, яких імпортовано 672 000 тонн, на 111 000 тонн більше. І генератори, на які українці витратили 119 млн доларів, у 2,5 раза більше, ніж у жовтні. Попри негативний тиск на торгове сальдо, ці показники свідчать про інтенсивне постачання товарів, необхідних для проходження зими в умовах потенційного блекауту", – йдеться у повідомленні.

Ще одним трендом у листопаді стало збільшення імпорту з Китаю, який становив 936 млн доларів, що близько до довоєнного рівня. Ключовим постачальником залишається Євросоюз, звідки прийшло близько половини імпорту – 2,36 млрд доларів.

Експорт товарів з України, попри непевність із зерновим коридором та обстріли енергетичної інфраструктури, майже не змінився, проти жовтня – 3,83 млрд доларів, або 9,12 млн тонн у фізичному вираженні.

Аграрний експорт становив 7,2 млн тонн, вперше від війни перетнувши позначку 7 млн тонн. Це вже дуже близько до довоєнного січня, коли аграрний експорт становив 7,8 млн тонн.

Лідери експорту традиційні:

кукурудза (2,5 млн тонн),

пшениця (1,76 млн тонн),

руда (0,783 млн тонн),

ріпак (0,529 млн тонн),

олія соняшникова (0,483 млн тонн),

насіння соняшнику (0,398 млн тонн),

соя (0,384 млн тонн).

Географія експорту також лишається традиційною: 2,63 млрд доларів експорту було відправлено до ЄС. За видами транспорту відбувається скорочення перевезень морем (на 8,8% у фізичному вираженні) і збільшення перевезень залізницею (на 14,4%).

Нагадаємо, від 200 до 400 тис. споживачів в Україні залишаються без електроенергії в той чи інший час.