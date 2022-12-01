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У Газпромі заявили про скорочення експорту газу до “країн далекого зарубіжжя” на 44,5% з початку року

Водночас компанія повідомляє про зростання експорту у Китай.

Російський монополіст Газпром у січні-листопаді 2022 року скоротив експорт газу до “країн далекого зарубіжжя” на 44,5%, або на 76,3 млрд кубометрів.

Про це Газпром повідомив у Telegram.

Водночас компанія заявляє про зростання експорту газу до Китаю газопроводом “Сила Сибіру” в рамках двостороннього довгострокового контракту між Газпромом та CNPC.

 

Нагадаємо, станом на середину вересня падіння експорту газу Газпрому становило 38%.

Раніше оператор “ГТС України” повідомляв про те, що Газпром грубо маніпулює фактами для обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн.

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