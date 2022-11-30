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Уряд Канади успішно завершив випуск п’ятирічних облігацій “Суверенітет України”

Термін погашення облігації настане 24 серпня 2027 року. 

Уряд Канади успішно завершив випуск п’ятирічних облігацій “Суверенітет України”

Вчора канадський уряд успішно завершив випуск п’ятирічних облігацій “Суверенітет України” на суму 500 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів Канади.

“Кошти допоможуть уряду України, щоб він міг продовжувати надавати основні послуги українцям цієї зими, такі як пенсії, закупівля палива та відновлення енергетичної інфраструктури”, - йдеться у повідомленні.

Облігації хочуть придбати переважно канадці, дехто з них продемонстрував попит на суму майже 50 млн доларів США. 

Облігації повністю забезпечені кредитним рейтингом Канади та мають номінал від 100 доларів США. Термін погашення облігації настане 24 серпня 2027 року. 

“Після переговорів з Україною суму, яка дорівнює надходженням від облігацій, буде перераховано Україні у вигляді позики через рахунок для України, який розпоряджається Міжнародним валютним фондом”, - зазначили в пресслужбі.

При цьому кошти, надані Україні Канадою, не можуть використовуватися для смертоносних дій або закупівель.

Нагадаємо, 22 листопада на рахунки України надійшло 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу

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