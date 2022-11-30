Костін зустрівся у Берліні з генпрокурором Канади Девідом Ламеттi

"Лише разом зможемо покарати воєнних злочинців РФ".

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Генеральний прокурор України Андрій Костін зустрівся у Берліні з міністром юстиції-Генеральним прокурором Канади Девідом Ламеттi.

Про це йдеться на сайті Офісу Генпрокурора.

Костін подякував Ламетті за підтримку України на фронті справедливості.

“Світ має діяти єдиним фронтом заради перемоги справедливості. Лише разом зможемо покарати воєнних злочинців РФ та забезпечити компенсацію постраждалим від агресії”, – зазначив очільник українських прокурорів.

Фото: Офіс Гепнрокурора

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Канади Мелоні Джолі сподівається, що країні вдастся продати арештовані активи Росії на користь України.