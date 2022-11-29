Нацполіція розпочала 98 кримінальних проваджень за фактом державної зради

Відкрито загалом майже 46 тисяч справ проти російських військових та їхніх пособників.

З початку війни слідчі Національної поліції розпочали 45 846 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями Росії та їхніми пособниками.

Про це повідомила пресслужба відомства.

З них:

34 502 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни),

9 083 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

2 078 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність),

98 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада),

37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія) тощо.

Нагадаємо, Національна поліція запускає чат-бот, щоб отримувати інформацію про зрадників та колаборантів.