Нацполіція розпочала 98 кримінальних проваджень за фактом державної зради

З початку війни слідчі Національної поліції розпочали 45 846 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями Росії та їхніми пособниками.
Про це повідомила пресслужба відомства.
З них:
- 34 502 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни),
- 9 083 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
- 2 078 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність),
- 98 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада),
- 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія) тощо.
Нагадаємо, Національна поліція запускає чат-бот, щоб отримувати інформацію про зрадників та колаборантів.