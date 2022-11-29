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Нацполіція розпочала 98 кримінальних проваджень за фактом державної зради

Відкрито загалом майже 46 тисяч справ проти російських військових та їхніх пособників.

Нацполіція розпочала 98 кримінальних проваджень за фактом державної зради
Фото: Національна поліція

З початку війни слідчі Національної поліції розпочали 45 846 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями Росії та їхніми пособниками.

Про це повідомила пресслужба відомства.

З них:

  • 34 502 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни),
  • 9 083 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
  • 2 078 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність),
  • 98 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада),
  • 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія) тощо.

Нагадаємо, Національна поліція запускає чат-бот, щоб отримувати інформацію про зрадників та колаборантів.

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