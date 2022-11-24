СБУ запобігла вивезенню з України елітного автопарку, зброї і антикваріату, які належать президенту Мотор Січ

Усе майно направлено на експертизу. Тривають заходи з накладення на нього арешту.

СБУ запобігла вивезенню з України елітного автопарку, зброї і антикваріату, які належать президенту промислового гіганта Мотор Січ Богуслаєву.

Служба безпеки розшукала активи президента АТ "Мотор Січ" на сотні мільйонів гривень. Це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту у межах кримінального провадження. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Серед вилученого – раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також скіфське золото і предмети античних часів та Київської Русі", – йдеться у повідомленні.

У результаті слідчо-оперативних дій встановлено учасників оборудки. Ними виявились декілька керівників структурних підрозділів заводу.

Саме вони намагались сховати майно свого очільника на території підконтрольних комерційних структур. У подальшому посадовці планували нелегально вивезти "активи" за межі держави.

Втім, контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження, своєчасно встановили місцезнаходження цих схованок та їхніх організаторів.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили сім елітних автомобілів, у тому числі чотири раритетних, катер, три мисливські рушниці і гвинтівку, велику кількість предметів старовини народів Європи.

Усе майно направлено на експертизу. Тривають заходи з накладення на нього арешту.

Крім того, СБУ викрила інших представників найближчого оточення Богуслаєва, які схиляли працівників заводу до збору підписів під "колективним зверненням" щодо пом’якшення запобіжного заходу для їхнього керівника.

Для цього застосовували до людей психологічний тиск, погрожуючи звільненням і подальшими "наслідками".

Нагадаємо, що контррозвідка та слідчі СБУ затримали президента АТ "Мотор Січ" та керівника одного із Департаментів підприємства у жовтні цього року.

За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання гуртових партій українських авіадвигунів до РФ.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.