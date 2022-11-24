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Через відсутність електрики не працюють пункти пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною

Оформлення людей і транспорту неможливе.

Через відсутність електрики не працюють пункти пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Станом на 9:30 ранку 24 листопада пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією не працюють через відсутність електроенергії.

Про це Державна прикордонна служба повідомила у Twitter.

"Через відсутність електроживлення оформлення осіб та транспорту в пункті пропуску "Солотвино", що на кордоні з Румунією та в пунктах пропуску "Косино" і "Дзвінкове", на кордоні з Угорщиною, не здійснюється", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за вчора Росія завдала 78 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснила більше 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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