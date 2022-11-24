Угорщина надасть свій внесок у пакет підтримки України Євросоюзом на 18 млрд євро

Однак свою частину – 18 млрд євро – Угорщина хоче виплатити на двосторонній основі, а не через спільну позику.

Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні у розмірі 187 млн євро і свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 млрд євро у 2023 році.

Про це пише Reuters.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив, що він готовий внести свою частку підтримки Україні, але хотів би платити її на двосторонній основі, а не через спільні позики ЄС.

У документі, підписаному Орбаном, також йдеться, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто має розпочати переговори з Україною для вироблення угоди, необхідної для фінансової допомоги.

Щоб забезпечити кошти для кредитів, які Україна має погасити протягом 35 років, Єврокомісія позичить гроші на ринках капіталу.

Однак пропозиції щодо пакету мають бути схвалені Європейським парламентом та 27 державами-членами ЄС. Угорщина заявила, що не братиме участі у спільному запозиченні.

Нагадаємо, 9 листопада Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні.

У той же день Європейська комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 млрд євро щомісяця. Загальна сума допомоги складає 18 млрд євро.