​Жителі Харківщини поки не отримали електрику – ремонтні роботи тривають

Через аварійні відключення у Харківській області залишаються проблеми з електропостачанням. Фахівці продовжують роботи з відновлення електромереж. Найближчим часом світло має з'явитися у більшості споживачів області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворожі обстріли Харківщини тривають.

“Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів області, розташованих близько до лінії зіткнення. В місті Куп'янськ та селищі Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілів, що окупанти здійснили вчора вдень, пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі”, – зазначив голова ОВА.

В селі Мороховець Харківського району внаслідок російського обстрілу осколкове поранення отримав 52-річний чоловік.

Нагадаємо, учора у Харкові внаслідок вимкнення світла зупинився увесь електротранспорт.