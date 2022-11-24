Понад тисяча населених пунктів Київщини залишаються без світла, – Нєбитов

Після ракетної атаки 23 листопада понад тисячу населених пунктів Київської області залишаються без світла.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Uarazom начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Всю ніч працювали енергетики, ще вчора почала повертатися напруга в деякі населені пункти. На жаль, після вчорашнього обстрілу 1 125 населених пунктів залишилися без світла. Але енергетики працюють, і ми подолаємо всі наслідки", – заявив він.

Нагадаємо, столичний мер Віталій Кличко заявив про те, що без електрики лишаються 70% споживачів Києва.