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Понад тисяча населених пунктів Київщини залишаються без світла, – Нєбитов

Ремонтні роботи тривають.

Понад тисяча населених пунктів Київщини залишаються без світла, – Нєбитов
Фото: tvoemisto.tv

Після ракетної атаки 23 листопада понад тисячу населених пунктів Київської області залишаються без світла.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Uarazom начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Всю ніч працювали енергетики, ще вчора почала повертатися напруга в деякі населені пункти. На жаль, після вчорашнього обстрілу 1 125 населених пунктів залишилися без світла. Але енергетики працюють, і ми подолаємо всі наслідки", – заявив він.

 

Нагадаємо, столичний мер Віталій Кличко заявив про те, що без електрики лишаються 70% споживачів Києва

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