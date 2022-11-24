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У четвер в Україні буде хмарно, подекуди сніг та ожеледь

Вдень 0-5° тепла.

У четвер в Україні буде хмарно, подекуди сніг та ожеледь

У четвер, 24 листопада в Україні буде хмарно, подекуди сніг та ожеледь.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Крім сходу та південного сходу, дощ, вранці в західних і північних областях мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу.

Вітер східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла; на півдні країни 8-13°, в Криму до 17°.

У Київській області 0-4° тепла; у столиці України – 2-4° тепла.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

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